Marmaris'te ilk kez düzenlenen Trio Cup yarışlarının 1. ayağı tamamlandı

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) bu yıl ilk kez düzenlediği MIYC Trio Cup 1. ayak yarışlarına 9 yelkenli yat ile 27 sporcu katıldı. Türkiye, Hollanda ve Rusya'dan katılan 9 yat Marmaris limanından çıkarak hakem heyetinin başlangıç anonsu ile koy içi ve koy dışında mücadele gösterdi.

Üç ayaktan oluşan kupanın ikinci ayak yarışları 31 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Kupanın 1. ayağında sınıflarına göre ilk 3'te yer alan yatlar ve dümencileri şu şekilde:

IRC-0

1- Mikhail Mischenko ve Strekoza teknesi

2- Dağhan Başpınar ve Avolare teknesi

3- Zafer Öznur ve Imagine teknesi

IRC-1

1- Alp Doğuoğlu ve Ada Sailor-Adaköy Marina teknesi

2- Tunca Çalışkan ve Stormy teknesi

3- Hasan Cıplak ve M2 teknesi