Marmaris'te imar bilgisine erişim kolaylığı getirildi

Bundan böyle vatandaşlar belediyeye gelmelerine gerek kalmadan www.marmaris.bel.tr adresinden taşınmaz hakkında bilgiye ulaşabilecek.

İmar durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlara tek tık erişim ile büyük kolaylık sağlayacak olan e-imar uygulaması Marmaris Belediyesi tarafından hizmete sunuldu. E-imar uygulaması ile vatandaşlar, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde verilen parselin imar durum bilgisi, planı varsa tasdik tarihi, plan fonksiyonu, çekme mesafeleri, taban alanı katsayısı, kat alanları kat sayısı, bina yüksekliği, yola terk gibi bilgileri, varsa parselin diğer özel koşullarını da e-imardan öğrenebilecekler. Arsanın konumuna ve uydu fotoğraflarına da ulaşabilecek. İlk etapta Tepe Mahallesi ve Kemeraltı Mahallesi sınırlarındaki plan bilgisi yayınlanmaya başlanırken, diğer bölgelerimizin çalışmaları da hızla tamamlanacak.

Öte yandan Turizm Rehberi haritası da çok yakında sitede yayınlanmaya başlayacak. Turizm Rehberi ile site ziyaretçilerine ilçenin turistik amaçlı görülecek yerleri görselleriyle birlikte sunulacak. İlçede yer alan eczaneler, sağlık ve eğitim kuruluşları, dini alanlar, marketler ve restoranların konumlarıyla ilgili de bilgi verilecek.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay çalışmayla ilgili “Türkiye'nin en gözde ilçelerinden biri olarak, teknoloji dostu belediyeciliği ilke edindik, vatandaşımıza hizmeti daha kolay ve daha hızlı sunabilmek için şeffaf belediyecilik anlayışımızla e-imar uygulamasını başlattık” dedi. Bu uygulamayla özellikle pandemi döneminde vatandaşların evlerinden çıkmadan bilgiye ulaşabileceklerine işaret eden Oktay, diğer mahalleler için de çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirtti.