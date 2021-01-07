Marmaris'te iş yeri yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangında bir iş yeri kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Tepe Mahallesinde bulunan bir elektronik mağazasında çıktı. Yoğun duman ihbarı üzerine olay yerine Marmaris İtfaiye Grup amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının iş yerindeki elektrik aksamından kaynaklandığı tahmin edilirken, soruşturma devam ediyor.