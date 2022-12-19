Marmaris'te işyeri yangını

Marmaris'te marangoz işyerinde sabah saatlerinde çıkan yangında işyerinde maddi asar meydana geldi.

Marmaris Turgut Mahallesi marangoz atölyesi iş yerinde başlayan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği, Ambulans ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri marangoz atölyesinde yangına müdahale ederken, işyerinde maddi hasar oluştu. Sabah saatlerinde başlayan yangın ile ilgili jandarma ekipleri yangının çıkışı ile ilgili soruşturma başlattı.