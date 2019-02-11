Marmaris'te “İzmaritleri yere, sağlığını çöpe atma” kampanyası

Marmaris'te hem kamu sağlığını hem de doğal yaşamı korumak için yere atılan izmaritlere karşı kampanya başlatıldı.

“İzmaritleri yere, sağlığını çöpe atma” sloganıyla gerçekleştirilen kampanya kapsamında şehrin çeşitli noktalarına sigara tiryakilerini sigara izmaritlerini yere atma alışkanlığından vazgeçirmeye yönelik görseller asıldı. Görsellerde Dünya Sağlık Örgütü ve TAPDK'nın verilerine yer verildi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre; Türkiye'de nüfusun yüzde 27'si sigara içiyor TAPDK verilerine göre; Türkiye'de günde 131 milyon 371 bin sigara içiliyor. Kişi başına ortalama günde 6 sigara düşüyor. Marmaris'te kış nüfusuna göre günde 25 bin 100 kişi 150 bin 660 adet sigara içiyor. Bu rakam turizm sezonunda günde 108 bin kişi ve 648 bin sigara oluyor