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Marmaris'te jandarma hava destekli trafik denetimi yaptı

Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı Marmaris İlçe Jandarma Trafik ekipleri helikopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Kural ihlali yaptığı belirlenen dört sürücüye toplam 840 lira ceza kesildi.



Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı Marmaris İlçe Jandarma Trafik ekipleri, saat 11.00-12.00 arasında, kırsal mahaller arasındaki 63 kilometrelik yolda; 2 asayiş,2 trafik ve 1 motorlu trafik timiyle denetim yaptı.


Marmaris ilçesinin kırsal Hisarönü ve Orhaniye mahalleri arasındaki karayolunda yapılan denetime helikopter havadan destek verdi. Bir saat içinde 60 araç denetlenirken, hatalı solama yapan ve park yasağı bulunan yerde durmaktan dört sürücüye toplam 840 lira para cezası kesildi.


İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri havadan ve karadan denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

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