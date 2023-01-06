Marmaris'te Kadın Danışma Merkezi kadınlara destek oluyor

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın kadınlara yönelik önemli projelerinden biri olan Kadın Danışma Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik şiddete uğrayan veya uğrama riski taşıyan kadınlara ve çocuklarına şiddetle mücadele sürecinde sosyal destek sağlayan, hukuksal bilgilendirme yapan ve psikolojik danışmanlık hizmeti veren merkez aradan geçen süreçte önemli başarılara imza attı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla da Kadın Şiddetine Karşı Toplumsal Farkındalık' başlıklı paneller düzenleyen merkez İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü gibi kurumlarla işbirliği halinde çalışmalar yürüttü.

Merkezde görevli psikolog tarafından psikolojik danışmanlık hizmeti verilirken ayrıca ‘Ergenlik nedir? Öfke Yönetimi, Psikososyal Gelişim Evrelerinin Özellikleri' konularında düzenlenen psiko-eğitimlere 30 Temmuz'da başlandı. Bağımlılıklar konusunda yer aldığı hizmetten bugüne kadar 97 danışan faydalandı. Faaliyetler çerçevesinde Baroyla işbirliği sağlanarak ve belirlenen 5 gönüllü avukat ile ortak çalışmalara başlanırken hukuki destek ihtiyacı olan danışanlar avukatlık hizmetleri için belirlenen gönüllü avukatlara yönlendirilerek desteklendi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Marmaris'te kadına şiddete dair bir şey olmadığı düşünülebilir. Ama gördük ki Marmaris'te dahi buna ihtiyaç var. Biz de üzerimize düşeni yapıp bu sosyal hizmeti de hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.