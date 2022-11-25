Marmaris'te "Kadına El Kalkamaz" dediler, karanfil dağıttılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri çerçevesinde 19 Mayıs Meydanı'nda jandarma, polis ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri karanfil ve broşür dağıtarak Kadın Destek Uygulaması'nı (KADEES) anlattı.

Marmaris Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' çerçevesinde program düzenlendi. 19 Mayıs Meydanı'nda yapılan etkinlik çerçevesinde günün önemine dikkat çekmek için stantlar kuruldu. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri meydanda kadınlara karanfil dağıtarak, şiddet ile mücadelenin önemini ve KADES uygulamasını anlattı. Kadın polis ve jandarma ekiplerinden karanfil alan kadınlar fotoğraf çektirerek şiddete karşı olduklarını belirtiler.