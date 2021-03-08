İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Marmaris'te kadınlara "Yanınızdayız'' mesajlı gül hediye edildi

Muğla’nın Marmaris ilçesi Emniyet Müdürlüğü Ekipleri Müdür Yardımcısı Aycan Çakır koordinasyonunda 500 adet gül dağıtıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Emniyet Müdürlüğü Ekipleri Müdür Yardımcısı Aycan Çakır koordinasyonunda 500 adet gül dağıtıldı.


Marmaris İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Aycan Çakır ve çoğunluğu kadınlardan oluşan komiser ve polis memurları “Yanınızdayız” sloganı ile “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü” kapsamında ana caddelerde kadınlara gül dağıtarak günlerini kutladı. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı terör, asayiş, trafik ve toplum destekli birimlerde görevli çoğunluğu kadın polis memurları “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” kapsamında “yanınızdayız” sloganı ile gül dağıttı. İlçe'nin en işlek Ulusal Egemenlik ve General Mustafa Muğlalı Caddesi ile 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda, gülleri vatandaşlara vererek "yanınızdayız" dedi.


Polislerin gül hediye ettiği vatandaşlar ise polis ekiplerine teşekkür etti.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.