Marmaris'te “Kadınlık bizde kalsın sahnelendi”

Muğla Sıtkı Koçman Tazelenme Üniversitesi Marmaris Kampüsü'nün 60 yaş üstü öğrencileri, ‘Kadınlık Bizde Kalsın' adlı tiyatro oyunuyla tiyatro severlerle buluştu.

Erdoğan Yılmaz'ın yazıp, Ayşe Ergül'ün yönettiği 'Kadınlık Bizde Kalsın' isimli oyun Muğla Sıtkı Koçman Tazelenme Üniversitesi Marmaris Kampüsü'nün öğrencileri tarafından sahnelendi. 60 yaşını aşmış öğrenciler; bir gün önce yine AKM'de düzenledikleri serginin ardından bir tiyatro oyunuyla sahnedeydi. Kadın erkek ilişkilerini komik bir dille izleyicilere aktaran oyun Armutalan Kültür Merkezi'nde sahneye kondu. 16 kişinin performans sergilediği tiyatro oyununu seyirciler kahkahalarla izledi.