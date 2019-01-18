Marmaris'te karne heyecanı

Marmaris'te öğrenim gören 14 bin 225 öğrenci birinci dönem karnelerini alarak tatile girdi. Öğrenciler 4 Şubat'ta ders başı yapacak.

Tüm yurtta olduğu gibi Marmaris'te öğrenim gören öğrenciler de karne heyecanı yaşadı. Bin 695'i anaokulu, 4 bin 495'i ilkokul, 4 bin 484'dü ortaokul ve 3 bin 551 lise olmak üzere toplamda 14bin 225 öğrenci karne aldı. İlçede bulunan Şehit Ahmet Benler İlkokulu'nda karne töreni yapıldı. Saat 10:30'da gerçekleşen törene Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Tören sonrası Kaymakam Yüksel İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Birinci dönemde ilçe genelinde herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını belirten Yüksel: “2018- 2019 Eğitim Öğretim Yılı'nın birinci dönemini tamamlamış bulunuyoruz. Birinci dönemimiz herhangi bir sıkıntı olmadan tamamlandı. Bu nedenle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'müzün çalışanlarına ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. İlçemizde okul idareleri ve veliler sıkı bir işbirliği içinde. Bu da memnuniyet verici. Bu nedenle ben velilerimize de çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yarıyıl tatiline giren öğrenciler ise karnelerini aldıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.