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Marmaris'te karne heyecanı

Marmaris’te öğrenim gören 14 bin 206 öğrenci ikinci dönem karnelerini alarak tatile girdi.

Marmaris'te öğrenim gören 14 bin 206 öğrenci ikinci dönem karnelerini alarak tatile girdi. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 9 Eylül başlayacak.


Tüm yurtta olduğu gibi Marmaris'te öğrenim gören öğrenciler de karne heyecanı yaşadı. Bin 665'i anaokulu, 4 bin 517'i ilkokul, 4 bin 499'dü ortaokul ve 3 bin 225 lise olmak üzere toplamda 14bin 206 öğrenci karne aldı. İlçede bulunan Beldibi Sıtkı Zaralı İlkokulu'nda karne töreni yapıldı. Saat 10:30'da gerçekleşen törene Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilere karnelerini veren Kaymakam Yüksel, öğrencilere iyi tatiller geçirmesini diledi.

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