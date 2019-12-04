Marmaris'te Kenan Evren'in ismi siliniyor

Marmaris Belediye Meclisi, İçmeler Mahallesi'nde bulunan Kenan Evren Bulvarı'nın adının Bülent Ecevit olarak değiştirilmesine oy çokluğu ile karar verdi.

Marmaris Belediye Meclisinin Aralık ayı oturumu, Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın başkanlığında yapıldı. Oturumda İçmeler Mahallesi'nde bulunan Kenan Evren Bulvarı'nın isminin değiştirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi de görüşüldü. Konuyla ilgili söz alan MHP'li Meclis Üyesi Naci Alkan, değişim kararının çok doğru olduğunu belirterek, “Kenan Evren, 1980 döneminde binlerce kişinin acı çekmesine, zulüm görmesine neden olmuştur. Mustafa Pehlivanoğlu, Erdal Eren gibi suçsuz birçok arkadaşımız asılmıştır. Kenan Evren'in adı benim için ıstırap demektir. Marmaris'in tamamından isminin silinmesi gerekir” dedi.

DSP'li Meclis Üyesi Duran İlgün ise bulvarın isminin Bülent Ecevit olarak değiştirilmesini önerdi. CHP'li meclis üyeleri ve Belediye Başkanı Mehmet Oktay da bu öneriye sıcak baktı. Bülent Ecevit'in isminin verilmesi önerisi 19 kabul, 1 ret ve 6 çekimser oy ile kabul edildi.

Karar sonrası bir açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Herkes tarafından sevilen, devlet adamlığı kabul edilen, Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki kararlı duruşu ile 'Kıbrıs Fatihi' ismini alan eski Başbakanımız Bülent Ecevit'in ismini verdik. Ki kendisi 80 darbesinde de mağdur olan isimlerden biridir. Kıbrıs Fatihimizin adını Marmaris'te de yaşatacağız” dedi.