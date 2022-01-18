Marmaris'te kendini yakan vatandaşla ilgili belediye açıklamada bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün Süleyman Ekici isimli vatandaşın, üzerine benzin dökerek kendini yakması ve sonrasında hayatını kaybetmesi üzerine Marmaris Belediyesi bir açıklama yayımladı.

Marmaris Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Öncelikle belirtmek isteriz ki böylesine üzücü bir hadisenin yaşanmasından ötürü hepimiz müteessiriz. Vatandaşımızı kaybetmek hepimizi derinden etkilemiş, oldukça fazla üzmüştür. Marmaris Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü tarafından 14.01.2022 tarihinde Beldibi Mahallesi Tuğcuoğlu Sokak'ta bulunan belediyeye ‘park alanı' olarak terk edilen taşınmazın üzerinde 5-6 ton civarında olduğu tahmin edilen mangal kömürünün depolandığı görülmüştür. İlgili personel tarafından söz konusu işgal fotoğraflanarak ilgili birimlere intikal ettirilmiştir. İzinsiz ve haksız olarak depolanan kömürlerin kaldırılması için belediye zabıta ekiplerine bilgi verilmiştir. Zabıta ekipleri aynı gün yerinde tespit için bölgeye intikal etmiştir. Belediyenin hüküm ve tasarrufu altında olan söz konusu alanda işgalci olduğu tespit edilen ve kömürlerini koyan Süleyman Ekici isimli vatandaşımıza sözlü uyarıda bulunularak alanı boşaltması için 17 Ocak 2022 pazartesi gününe kadar süre verilmiştir. Ancak Pazartesi günü ekipler tekrar söz konusu alana gittiklerinde alanın boşaltmadığı görülmüştür. Kendisine tekrar 3 günlük ek süre verildiği sözlü olarak söylenmesine rağmen olay yerinden ayrılıp kısa bir süre sonra aracından aldığı benzin bidonu ile üzerine benzini dökerek zabıtaların karşısına doğru yürürken bir vatandaşın elindeki çakmağı almaya çalışması sırasında kendini ateşe vermiştir. Olayın şokunu hemen üzerlerinden atan ekipler çevredekilerin de yardımıyla alevleri söndürerek ilk müdahaleyi yapmış ve olay yerine çağırılan sağlık ekipleri vatandaşı yaralı olarak hastaneye kaldırmıştır. İddia edildiği gibi zabıta ekiplerinin herhangi bir baskısı olmamış, vatandaşımızla herhangi bir tartışma yaşanmamış, işgalle ilgili resmi bir işlem de yapılmamıştır. Zabıta ekiplerinin yasal görevleri gereği tamamen uyarı maksadıyla yapılan bu denetimin elim bir şekilde sonuçlanması hepimizi derinden üzmüştür. Adli makamlara intikal eden olayla ilgili Belediye Başkanlığımızca da gerekli idari tahkikatın başlatılmış olup bildirir, hayatını kaybeden Süleyman Ekici'ye Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz ‘' sözlerine yer verildi.

Başkan Oktay olayın takipçisi olacak

Konu ile ilgili olarak, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın çok üzgün olduğunu, hiçbir olayın insan canından daha kıymetli olmadığını, hayatını kaybeden vatandaş için Allahtan rahmet, yakınlarına sabır dilediğini belirtirken konunun yakından takipçisi olduğunu dile getirdi.