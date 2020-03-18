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Marmaris'te kırsal mahalleler dezenfekte ediliyor

Marmaris Belediyesi, Korona virüsü salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında dezenfekte faaliyetlerini arttırdı.

Belediye, ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de dezenfekte çalışması yürütüyor.


Marmaris Belediyesi, Krona virüsü salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında dezenfekte çalışmalarını arttırdı. Salgın öncesi de rutin olarak ilçede yıkama ve dezenfekte faaliyeti yürüten Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Korona virüsünün ülkemizde de görülmesiyle bu yöndeki çalışmalarını hızlandırdı. İlçe merkezindeki parklar, ibadethaneler, kamu binaları, yüzme havuzu, kapalı spor salonları gibi alanları ilaçlamayı sürdüren ekipler ayrıca rutin olarak gerçekleştirdikleri cadde ve sokak yıkaması sayısını arttırdı.


Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de dezenfekte çalışması yürütüyor. Bozburun Mahallesi'nden başlayan çalışmada parklar, meydanlar, ibadethane gibi alanlar hem yıkanıyor hem de ilaçlanıyor.


Bu çalışmanın Marmaris'in tüm mahallelerinde sıkı bir biçimde yürütüldüğünü söyleyen belediye yetkilileri, “Bu dezenfektanın etkisi 45 – 60 gün sürüyor. Ama biz Korona virüs tehlikesi geçene kadar 10 günlük periyodlar halinde uygulama yapacağız. Kurumların alacağı önlemlerin yanı sıra vatandaşımızın da alacağı basit tedbirlerle bu sıkıntılı günleri atlatacağımızı umut ediyoruz” dedi.

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