Marmaris'te Kırsal Mahallelerinin içme suyu hatları yenileniyor

Eskiyen hatlar değiştirildi

Muğla'nın önemli turizm merkezlerinden birisi olan Marmaris'te kırsal mahallerde içme suyu hatları değiştiriliyor. Ekipler Marmaris'in Hisarönü, Korukent'te ve Çamlı Mahallesinde içme suyu hattını yeniledi. Bayram tatili sonrasında Çamlı'da yeni içme suyu hattı çalışması ile su kaynaklarının hatları yenilenmesine devam edilecek.

Yunus Nadi Caddesinin tüm hatları yenilendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri Armutalan Mahallesi ve çevresindeki sokakların içme suyu hatlarının tamamını yeniledi. İçme suyu hatlarının yanı sıra 100'ün üzerinde abone hattı da yenilendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada “13 ilçemizde ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarının yenileme çalışmaları devam ediyor. Kayıp kaçakların engellenmesi ve vatandaşların sağlıklı bir kullanım sağlaması çalışmalarımız devam edecek” denildi.