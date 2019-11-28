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Marmaris'te kış ortasında deniz keyfi

Ülke genelinde ağır kış şartları etkisini gösterirken, Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki bir emekli kış ortasında deniz keyfi yaptı.

Ülke genelinde ağır kış şartları etkisini gösterirken, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki bir emekli kış ortasında deniz keyfi yaptı. Sağlıklı yaşamak için yaz kış denize girdiğini belirten 65 yaşındaki Faruk Batut, Marmaris'te her gün denize girdiğini söyledi.


Marmaris'te önceki gün etkili olan sağnak yağış ve su baskınlarının ardından şehirde ve sahillerde hayat normale döndü. Yurdun Doğu bölgelerinde ağır kış şartları ve kar yağışları etkisini gösterirken, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yazdan kalma günler yaşanmaya devam ediyor. Marmaris'te yaşayan 65 yaşındaki Faruk Batut, sağlık için sürekli denize girdiğini belirterek “Yağmur olmadığı sürece her gün denize giriyorum. Bunu sağlıklı kalmak için yapıyorum” diye konuştu.

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