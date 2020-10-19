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Marmaris'te kışa hazırlık başladı

Marmaris Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, şehri güzelleştiren bitkilerin budamasına ve kışlık bitkilerin dikimine başladı.


Muğla'nın Marmaris ilçesi kışa hazırlanıyor. Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, budama ve kışlık bitkilerin dikim çalışmalarına başladı. Bu çerçevede ilçedeki tüm park, yeşil alan ve refujlerde ağaç budama, nakil, çim biçimi ve yabani ot temizleme çalışması gerçekleştiriliyor. Ayrıca havaların serinlemesiyle birlikte otomatik sulama sistemlerinin ayarları yapılarak sulama süreleri kısaltılıyor. Bunun yanı sıra kış şartlarına uygun çiçek dikimleri tamamlanıyor.

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