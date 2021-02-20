Marmaris'te kısıtlama sürecinde denetimler devam ediyor

Özellikle Pandemi ile mücadele kapsamında alınan kararlar doğrultusunda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında acil ihtiyaçlar dışında yaya olarak ya da araç ile sokaktaki vatandaşlar durdurulup izin belgeleri denetlendi. Ticari taksilerin taşıdığı yolcuların, dolmuşlardaki yolcuların izin belgeleri sorgulandı. Saat 11.00-13.00 arasında yapılan İçmeler, Armutalan, Beldibi, Siteler, Atatürk Meydanı ve yoğun caddelerde denetimler sıklaştı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polisler, Bekçiler ve Marmaris Belediyesine bağlı Zabıtalar günde iki kez ikişer saat şok denetimler yapacağı öğrenildi.

Denetimlerde, maske takmayan, ehliyeti olmayan ve sokağa çıkma izin belgesi olmayan 17 vatandaşa cezai işlem uygulandı. Ayrıca trafik ekipleri kask takmayan motor sürücüleri hakkında işlem yaptı.