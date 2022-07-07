Marmaris'te kitap günleri devam ediyor

Marmaris'e 20 Haziran tarihinde başlayan Marmaris Kitap Günleri, her gün farklı yazarları konuk etmeye devam ediyor. Etkinliğin son konuğu yazar ve şair Sunay Akın oldu.

Marmaris Belediyesi'nce Saman İskelesi'nde düzenlenen etkinlik çerçevesinde Sunay Akın ilk olarak kitaplarını imzaladı. Ünlü yazara yoğun ilgi gösteren kitapseverler uzun bir kuyruk oluşturdu. Yazar bir yandan Ay Hırsızı, Şiirli Yastık, Geyikli Park gibi sevilen kitaplarını imzalarken diğer yandan sevenleriyle sohbet etmeyi ve fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

İmza etkinliğinin ardından sevenleri Atatürk Meydanı'nda kurulan sahnede yazarın tek kişilik oyununu izleme şansı yakaladı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da izleyiciler arasında yer aldı. Tarihte yaşanmış olayları ve günlük yaşamdan ilginç ayrıntıları kendine has üslubu ile izleyenlere aktaran Akın, keyifli dakikalar yaşattı.

Sahnenin arkasında kurulan led ekrana yansıtılan fotoğrafların hikayelerini izleyenleriyle paylaşan Sunay Akın özellikle kitap okumanın ve eğitimin önemine vurgu yaparak, “Hayat bugün yaşanılacak bir yerse bunu kitap okuyanlara borçluyuz, bugün hayat yaşanmayacak bir yerse bunu da kitap okumayanlara borçluyuz” dedi. Oyun sonunda Başkan Oktay'la da bir araya gelen Sunay Akın, belediyenin projeleri arasında yer alan Marmaris Kent Belleği Müzesi'ne destek vermekten büyük mutluluk duyacağını belirterek, “Müzeler çok önemli değerlerimiz. Önce hafıza, önce bellek. Müzeler bir ülkenin hafızasıdır. Bütün çocukların, öğrencilerin yolu müzelerden geçmeli ancak böyle bilgi toplumu olabiliriz” şeklinde konuştu.

Marmaris'te olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Akın, “2 saat boyunca kitap imzaladım. Marmaris'in birbirinden güzel insanları beni yalnız bırakmadı. Marmaris'ten giden ve Çanakkale Savaşı'nın seyrini değiştiren deniz mayınlarını bir kitabımda yazmıştım bu yüzden Marmaris'in benim için çok özel bir yeri var” dedi. Bir okuyucusunun kendisine el yapımı ahşap bir kedi oyuncağı hediye etmesi karşısında çok duygulanan yazar, kuracağı Kedi Müzesi'nde bu oyuncağa da mutlaka bir yer bulacağını belirterek sözlerini bitirdi.