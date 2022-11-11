Marmaris'te kongre için geri sayım başladı

2008 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, 15-19 Kasım tarihleri arasında Marmaris'te gerçekleştirilecek.

Önemli sektörler arasında yer alan arıcılık ve çambalı sektörlerinde sorunların tespit edilmesi ve çözümlerin görüşülmesi amacıyla 14 yıldır düzenlenen Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi'ne bu yıl Marmaris ev sahipliği yapacak. Bu yıl 7.'si gerçekleştirilecek olan kongrede Türkiye ve dünya arıcılığının teknik ve ekonomik sorunları ile çözüm yolları tartışılacak. Hem üreticinin hem de sektör temsilcilerinin sesine kulak verilecek olan Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi'nde Anadolu arı ürünleri ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılacak. 15-19 Kasım tarihleri arasında 4 gün sürecek olan ve arıcıların sorunlarının tartışılması için özel oturumların da düzenleneceği kongrede, bilimsel sunumlar da yapılacak.

Alanında uzman konuşmacıların yer alacağı bilimsel programlar dahilinde kongrenin ilk günü düzenlenecek basın toplantısında ise arıcılık sektörünün güncel durumu değerlendirilecek. Aynı zamanda ilk gün düzenlenecek olan törenle Türkiye Arıcılık Ödülleri de sahiplerini bulacak. Kongrenin ikinci gününde ise Beeo Sözleşmeli arıcılık modeli ile sürdürülebilir arı ürünleri üreticileri kovan dağıtım töreni gerçekleştirilecek.

Ulusal ve uluslararası düzeyde katılımın olacağı kongre, çeşitli sunum, panel ve seminerler ile devam edecek.