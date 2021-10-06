Marmaris'te konut yangını

Muğla’nın Marmaris ilçesinde boş evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde boş evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Marmaris Çıldır Mahallesi 128 sokak Erden apartmanından dumanların yükselmesi üzerine vatandaşlar Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. Büyükşehir Marmaris İtfaiye Grup Amirliği yangın bölgesine sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, yangının evdeki elektrik akmasından çıktığı açıklandı.