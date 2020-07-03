Marmaris'te kurallara uymak kaydıyla çalışma saatlerine yönelik kısıtlama kaldırıldı

iş yerleri ile alışveriş merkezleri için uygulanan çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaları kaldırdı. Herkesin belirtilen kurallara harfiyyen uymasını isteyen Marmaris Kaymakamı Şevket Aksoy, kurallara aykırı davrananların ihbar edilmesini istedi.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, marketler, pazar/satış yerleri, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerleri ile alışveriş merkezleri için uygulanan çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin kararla ilgili açıklama yapan İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, “İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır. Bu çerçevede Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla bahsi geçen işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamalar kaldırılmıştır. Belirtilen işletmeler genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabileceklerdir” diyerek herkesin uyarılara dikkate alarak faaliyetine devam etmesini istedi. Kaymakam Aksoy ayrıca, süreç boyunca denetimlerin devam edeceğini vatandaşların da kurallara aykırı davrananları ihbar etmesini istedi.