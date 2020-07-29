Marmaris'te Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı

31 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı tatili için Marmaris Belediyesi birimleri hazırlıklarını tamamladı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay bir kez daha maske, mesafe ve hijyen vurgusu yaptı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Marmaris'te de bayram tatili Kovid-19 salgın önlemleri altında geçirilecek. Hem Marmaris sakinlerinin hem de tatile gelen vatandaşların huzur ve güven içinde, rahat bir bayram geçirmesi için çalışmalarını sürdüren Marmaris Belediyesi, bayram boyunca nöbetçi birimleriyle hizmete devam edecek. Özellikle Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü personeli 7/24 görev başında olacak.

Kurban satışları başladı

Marmaris'te Günnücek mevki belediye mezbahasının yer aldığı saha satış yeri olarak belirlendi. Kurbanlıklar 27 Temmuz'dan itibaren görücüye çıktı. Kurban Bayramı'nda halkın temiz ve rahat şekilde kurbanlarını kesmesini sağlamak için her türlü tedbir alındı. Kurban Bayramı öncesinde devam edecek olan denetimler ve kurban kesimleri sonrası için alınan tedbirlerle vatandaşların Kurban Bayramı ibadetini sağlıklı, rahat ve hijyenik şekilde gerçekleştirmeleri sağlanacak.

“Temizlik ekipleri görev başında”

Doğal olarak en yoğun mesaiyi harcayacak birimlerden biri olan Temizlik İşleri Müdürlüğü, bayram hazırlığına günler öncesinden başladı. Çalışmalarına hız veren birim, Kapalı Çarşı, Sevgi Yolu, Kale Bölgesi'nde ve pazar yerlerinde genel temizlik ve yıkama çalışması yaptı. Temizlik personeli her zaman olduğu gibi bayramda da vardiya halinde 24 saat görev başında olacak. Vatandaşlar temizlikle ilgili şikayetler için (0252) 412 13 69 numaralı telefonlardan yetkililere ulaşılabilecek.

Zabıta 7/24 görev başında olacak

Zabıta Müdürlüğü ekipleri günlük rutin kontrollerin yanı sıra vatandaşlardan gelen şikayetleri de anında değerlendirecek. Özellikle uygun olmayan yerlerde kurban kesimini denetleyecek olan zabıta ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara da müdahalede bulunacak. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri vatandaşların 153 veya (0252) 412 13 69 numaralı sahil telefonlardan Zabıta Müdürlüğü'ne ulaşabileceklerini bildirdi. Ramazan Bayramı süresince Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan personel de nöbetleşe görev başında olacak. Vatandaşlar aynı telefondan zabıta kanalıyla müdürlük görevlilerine ulaşabilecek.

Önlemleri elden bırakmayalım

Bayram tatili nedeniyle yerli turist yoğunluğu beklendiğini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Kovid-19 salgınına karşın tedbirlerinin tatilin rehavetine kapılıp elden bırakılmamasını istedi. “Bayram coşkusunu doyasıya yaşayabilmek için maske, sosyal mesafe ve hijyen koşullarına özenle uymalıyız” şeklinde konuştu.