Marmaris'te macera parkını bir ayda 60 bin kişi ziyaret etti

Marmaris'te geçtiğimiz Ekim ayında açılan Burunucu Macera Parkı'nı bir ayda 60 bin kişi ziyaret etti. İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği Macera Parkı, aynı zamanda evlilik hazırlığı yapan çiftlerin dış fotoğraf çekimlerinde kullandığı uğrak nokta oldu.

Marmaris'te 27 Ekim 2018'de açılışı yapılan Burunucu Macera Parkı'nı ilk üç günde 18 bin, bir ayda ise 60 bin kişi ziyaret etti. Marmaris Belediyesi tarafından bir buçuk yıllık bir çalışmanın sonucunda ilçeye kazandırılan Burunucu Macera Parkı ilçe yaşayanları tarafından yoğun ilgi görüyor. Kış mevsimi olmasına karşın park, özellikle hafta sonları, ziyaretçi akınına uğruyor. Marmaris Belediye Başkan Yardımcı İsmet Kamil Öner konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Daha önce düzensiz bir çekek alanı olan yeri rekreasyon alanı olarak ilçeye kazandırdıklarını belirten Öner şöyle konuştu: “Parkımızı 27 Ekim 208 tarihinde açık. Ama bunun öncesinde bir buçuk yıl süren yoğun emeklerimiz vardı. Bir yıl altyapı çalışmaları sürdü. Burası bir dolgu alanıydı. Düzensiz bir çekek alanıydı. Buranın doğal değerlerine uygun olmayan bir kullanım oluşmuştu. Biz bunu engellemek ve halkımıza bir rekreasyon alanı kazandırmak için bu çalışmayı yaptık. Burası sadece bir macera parkı değil, aynı zamanda bir eğlence ve dinlence alanı. Yediden yetmişe herkesin kullanacağı bir alan. Açıldığı gün yoğun bir ziyaretçi trafiği oldu. İlk üç günde 18 bin kişi oldu. Toplamda 60 bin kişi ziyaretçimiz oldu. Halkımızın yoğun ilgi göstermesi bizleri memnun ediyor.” Buruncu Macera Parkı eşsiz manzarası ve çevre düzenlemesiyle düğün hazırlığı yapan çiftlerin dış çekim için kullandıkları uğrak nokta oldu. Düğün hazırlığı yapan, Tatiana-İlhan Çetinkaya çifti de fotoğraf çekimi için Buruncu Macera Parkı'nı seçti. Çetinkaya çifti, böyle bir alanı ilçeye kazandıran Marmaris Belediyesi'ne teşekkür etti.

Çocuğuyla hafta içi her gün parka geldiğini belirten Nurdan Kaymaz, “4 yıldır Marmaris'te yaşıyorum. İstanbul'dan geldim. Büyük bir eksiklikti. Çok güzel olmuş, çok teşekkür ederiz. Hafta içi hergün buraya geliyoruz. Hem aileler için hem de çocuklar için çok güzel bir yer. Biz oturup bir şeyler yiyebiliyoruz, çocuklarımız gözümüzün önünde oynuyor. Teşekkür ediyoruz Marmaris Belediyesi'ne.” dedi.