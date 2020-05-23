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Marmaris'te makilik alanda yangın

Marmaris’e 68 kilometre mesafedeki kırsal Söğüt Mahallesine bağlı deniz kenarındaki Kızılyer mevkii olarak bilinen makilik alanda sebebi belirlenemeyen yangın çıktı.

Marmaris'e 68 kilometre mesafedeki kırsal Söğüt Mahallesine bağlı deniz kenarındaki Kızılyer mevkii olarak bilinen makilik alanda sebebi belirlenemeyen yangın çıktı. Çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.1 hektara yakın makilik alan ve 2 hektar ziraat alanı zarar gördü.


Marmaris İlçesi'nin 68 kilometre kırsalında bulunan Söğüt Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde yerleşim yerlerine yakın makilik alanda yangın çıktı. Dumanı gören Mahalle sakinleri jandarma ve orman ekiplerini aradı. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 5 arasöz, 3 ilk müdahale ekibi, 3 su tankeri ve 2 helikopter kısa sürede gelerek yangına havadan ve karadan müdahale etti.


Karayolu ile ulaşımın çok zor olduğu bölgeye ilk müdahale helikopter tarafından yapılarak yerleşim yerlerine ve oteller bölgesine sıçraması engelledi. Maliye hazine arazisi olduğu belirtilen alan da soğutma çalışmaları devam ediyor.


Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın hakkında soruşturma başlatıldı.

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