Marmaris'te Mastitis eğitimi

Muğla'nın Marmaris İlçesi Turgut Mahallesinde hayvan hastalık ve zararlıları ile süt sığırlarında Mastitis (meme dokusu iltihabı) konulu çiftçi toplantısı düzenlendi.

Toplantıda katılımcıları Marmaris ilçe Müdürlüğünde görevli veteriner hekimlerden Serkan Çöpoğlu, Emrah Gürbüzer ve Serhat Başer bilgilendirdi. Toplantıya katılan üreticilere Mastitis'in belirtileri ve dereceleri, ortaya çıkış nedenleri, tedavisi, sağlıklı süt üretimine etki eden Mastitis hastalığını önlemek ve süt verimini artırmak için alınması gereken koruyucu tedbirler, sağım esnasında süt hijyeni için dikkat edilmesi gereken hususlar, Teat Dipping (meme koruma tedbirlerinden biri) uygulaması, hayvan hastalık ve zararlıları anlatıldı. Ayrıca toplantıda soru cevap şeklinde karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu.

Toplantıda Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında açılması planlanan çiftçi kurslarından da bahsedildi. Yoğun talep gören ve yaklaşık 35 kişiden oluşan kursiyer talebi ile en geç Nisan ayında Süt Sığırı Yetiştiricisi kursu düzenlenmesi planlandı.