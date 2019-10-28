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Marmaris'te Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Meme Kanseri farkındalık ayı olarak kabul edilen Ekim ayında düzenlenen çeşitli etkinliklerle meme kanserine dikkat çekiliyor.


Marmaris Belediyesi, Kent Konseyi, Marmaris Wellness ve Kusursuz Annede kadınlarda en çok ölüme yol açan meme kanseri farkındalıği için zumba eğitmeni Funda Ertürkmen'le zumba etkinliği düzenledi. 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte meme kanseri ile mücadelenin sembol rengi olan ‘pembe' kıyafetler giyen kadınlar; hem hastalığa karşı ‘Farkındayız' mesajı verdi, hem de sağlıklı yaşam için sporun önemine dikkat çekti.

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