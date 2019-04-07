Marmaris'te metrekareye 99 kilogram yağış düştü

Marmaris'te son 24 saatte metrekareye 99 kilogram yağış düştü.

Marmaris'te Nisan ayı yağışlı havayla devam ediyor. Dün aralıksız devam eden yağış gece boyunca devam etti. Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre son 24 saatte metrekareye 99 kilogram yağış düştü. Yağışın gün boyu devam etmesi vatandaşların sokağa çıkmasına engel oldu. Yağışla birlikte derelerde akan suyun rengi de kahverengine döndü. Yetkililerden alınan bilgiye göre yağışın bugün ara ara devam etmesi bekleniyor.