Marmaris'te metruk binada erkek cesedi bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde boş bir arazi içinde bulunan metruk binada erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Armutalan mahallesi 511 sokak ile 509 sokak arasında kalan boş arsadaki metruk binada bir şahsın hareketsiz yattığını gören bir kişi durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve emniyet ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Metruk binanın yan tarafında bir işletmede çalışan ve cesedi bulan şahsın etrafı sürekli kontrol ettiğini ancak en son 15 gün önce baktığını belirtmesi üzerine ceset üzerinde ilk sağlık kontrollerini yapan ekipler şahsın uzun bir süre önce vefat etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu soruşturma sonucunda cesedin 42 yaşındaki evsiz olarak bilinen Emrah Yeşilöz'e ait olduğu bilgisi edinildi. Yeşilöz'ün kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.