Marmaris'te midibüsten 35 düzensiz göçmen çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde şüphe üzerine durdurulan midibüsten 35 düzensiz göçmen çıktı. Göçmen kaçakçılığı ile ilgili olarak bir organizatör tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Marmaris KOM ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri rutin kontrolleri sırasında Siteler Mahallesi'nde şüphelendikleri 35 plakalı bir midibüsü durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Yapılan denetimde araçta kaçak yollarla yurt dışına kaçmayı planladıkları düşünülen içlerinde çocuk ve kadınların bulunduğu 35 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu düşünülen Türk vatandaşı G.Y.T. isimli şahıs yakalandı. Midibüsün içinde yapılan aramalarda 8 adet can yeleği, 2adet lastik kolluk, 7 adet can simidi, 2 adet iç lastik, 1 adet şişirme pompası bularak el koyan ekipler G.Y.T. isimli şahsı da gözaltına aldı. Gözaltı işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 35 düzensiz göçmen ile ilgili gerekli işlemler yapılarak İl Göç İdaresi Başkanlığına sevk edildi.