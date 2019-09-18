Marmaris'te minikler sığla fidanlarını toprakla buluşturdu

Marmaris'te ilkokul öğrencileri yöreye özgü sığla fidanlarını toprakla buluşturdu. Şenlik havasında gerçekleştirilen fidan dikim töreninde minikler hem çevreye sahip çıkmanın hem de farklı bir gün yaşamanın keyfini yaşadı.

Marmaris Şehit Ahmet Benler İlköğretim Okulu 4/A sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Hülya Büyüktuna ve velileri ile birlikte yeşil alanların çoğalmasına katkı sağlamak için sığla fidanı dikti. Çocukların çevre bilincini erken yaşta edinmeleri amacıyla gerçekleştirilen etkinlik için Park ve Bahçeler Müdürlüğü Armutalan Mahallesi, Çakırlar Sokak'ta bulunan alanı önceden hazırladı. Etkinliğe, Sığla Kültür Sanat ve Çevre Derneği Başkanı Hakkı Çopuroğlu da gitarıyla destek verdi.

Miniklere önce ağaç dikiminin nasıl yapılacağı anlatıldı, ardından öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu. Fidanlara su verildikten sonra çevre gönüllüsü Hakkı Çopuroğlu çocuklara gitarı eşliğinde şarkılar söyledi.

Sınıf Öğretmeni Hülya Büyüktuna, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza çevre bilincini küçük yaşlardan itibaren aşılamakla yükümlüyüz. Yeşil alanların çoğalmasına dikkat çekmek ve çevre duyarlılığı yaratmak için bu etkinliği düzenledik. Bize destek olan Marmaris Belediyesi'ne, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine ve Sığla Kültür Sanat ve Çevre Derneği Başkanı Hakkı Çopuroğlu'na teşekkür ediyoruz” dedi.