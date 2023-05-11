Marmaris'te miniklere oyunlarla trafik eğitimi verildi

06 Mayıs, 12 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde anaokulu öğrencilerine trafik polislerinden temel trafik eğitimleri verildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme amirliği ekipleri Trafik haftasında ilçedeki anaokullarını ziyaret ettiler önce trafik eğitimi verdiler sonra uygulamalı olarak gösterdiler. Trafik polisleri anasınıfı öğrencilerine oyun bahçelerinde anaokullarının etrafında bulunan yaya geçitlerinde uygulamalı olarak güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmeleri ve yol kontrolü konusunda eğitimler verip, öğrencilere trafik temalı boyama kitabı hediye etti. Ekipler ayrıca trafik haftası boyunca trafik eğitim parkında akülü araçlar ile çocuklara kırmızı ışık, emniyet kemeri ve yaya önceliği konularını öğretti.