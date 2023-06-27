Marmaris'te motor kazası: 1 ölü

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Turgut Mahallesinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen kazada motosiklet, elektrikli bisikletle kafa kafaya çarpıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bülent İlaslan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

Olay, sabah Turgut Mahallesi ile Bozburun yolu üzerinde meydana geldi. Türkmen uyruklu A.O 48 ABS 160 plakalı motoru ile hatalı sollama yaptığı sırada karşı şeritten gelen elektrikli bisiklet sürücüsü Bülent İlaslan'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile yol kenarına savrulan iki motosikletlinin kaza yaptığı gören vatandaşların 112 acil ihbar hattını araması ile kaza yerine gelen Jandarma trafik ve ambulans ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak iki yaralıyı da hastaneye sevk etti.

Elektrikli bisiklet sürücüsü Bülent İlaslan ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer sürücünün ise tedavisinin ayakta tamamlanıp taburcu olmasının ardından gözaltı işlemleri için jandarma merkezine götürüldüğü öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.