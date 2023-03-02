Marmaris'te motosiklet sürücülerine ‘Güvenli Trafik' semineri

Türkiye'nin gözde turizm merkezilerinin başında yer alan ve yaz nüfusu 1 milyona yaklaşan Marmaris'te motosiklet sürücülerine yönelik ‘Güvenli Trafik' semineri verildi. Marmaris Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen seminere motosiklet sürücüleri yoğun ilgi gösterdi.

Marmaris Belediyesi, Marmaris Motosiklet Kulübü ve TURİNG işbirliği ile motosiklet kullanıcılarına yönelik düzenlenen seminer Armutalan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Belediye Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş ve Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'ndan Harun Avcı'nın katıldığı eğitim seminerinde motosiklet kullanımının çok dikkat gerektirdiği vurgulandı.

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nun 2014 yılından beri yürüttüğü eğitim projesinin bir ayağı olarak gerçekleştirilen seminerde ileri sürüş eğitmeni Rahmi Barutçu, güvenli sürüş ve trafik kurallarıyla ilgili bilgiler verdi.

Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Marmaris Motosiklet Kulübü Başkanı Çağatay Çapacı, “Marmaris'te motosiklet kullanımını daha güvenli hale getirmeye gönül verdik. Bugün de İstanbul'dan gelen eğitmenlerimizle bu semineri gerçekleştirdik. Hepimizin özellikle trafik kuralları konusunda çok dikkatli olması gerek” diye konuştu.

Eğitim sonunda tüm katılımcılara reflektif yelek hediye edildi. Projenin amacının yılın 12 ayı ılıman iklime sahip ve motosiklet kullanımının en yoğun olduğu şehirlerden biri olan Marmaris'te güvenli ve rahat bir trafik oluşturmak olduğu belirtildi.