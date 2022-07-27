İhlas Haber Ajansı

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Marmaris'te mutfak tüpü patladı faciadan dönüldü

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, mutfakta tüpün patlaması sonucu çıkan yangında faciadan dönüldü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, mutfakta tüpün patlaması sonucu çıkan yangında faciadan dönüldü.


Yangın, Marmaris ilçesine bağlı Tepe Mahallesi 57 sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Patlama sesini duyan ve dumanları fark eden vatandaşlar 112 acil servisi arayarak yardım istediler. Olay yerine çok sayıda Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Mutfakta bulunan tüpün alev alması sonucu meydana gelen yangın sonucu evin mutfağı kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangın sonucunda apartman sakinleri dumandan etkilendi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından dumandan etkilenen vatandaşlar tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.


Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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