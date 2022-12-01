Marmaris'te öğrenciler fotokapanla yaban hayatını izliyor

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, çevre dostu doğayla barışık, tüketim bilinci yüksek, ekolojik dengeye katkı sağlayan nesiller yetiştirilmesi amacıyla hayata geçirdikleri projelerle, öğrencilerde çevre bilinci ve farkındalık oluşturmak için birçok sosyal etkinlik ve eğitim faaliyeti gerçekleştiriliyor. Bu projelerden en ilgi göreni Mavi Yeşil Okullar Projesi oldu. Projede öğrenciler doğayı yeniden yeşertmek için tohum bombaları yaparak yanan alanlara bırakıyor, yanan orman alanlarında canlı popülasyonlarını fotokapanlarla inceliyor. Ayrıca projede kıyı ve deniz dibi temizliği gerçekleştiriliyor.

Marmaris Evren Paşa Ortaokulu 6/B sınıfı öğrencileri de Mavi Yeşil Okullar Projesi çerçevesinde son yıllarda Marmaris'te gerçekleşen orman yangınlarının yaban hayatına etkisini incelemek amacıyla “Karakulak İzinde” etkinliği gerçekleştiriyor.

Öğrenciler, öğretmenleri Seda Demirtürk rehberliğinde, Marmaris Milli Parkı'nda yaşayan canlıların yangınlardan ne kadar etkinlendiğini, bölgeyi terk edip etmediklerini gözlemlemek amacıyla Milli Parklarda çalışan orman mühendisleri rehberliğinde Günnücek Milli Parkı'nda fotokapan kurdu. Kurdukları Fotokapan ile üç hafta boyunca bölgede kayıt yapan öğrenciler daha sonra kayıtları izleyerek bölgede süren yaban hayatından bazılarını gözlemleme şansı yakaladı.

Proje yürütücüsü öğretmen Demirtürk, ” Geçtiğimiz iki yılda Marmaris'te çok fazla alan yandı, burada yaşayan canlılar habitatlarının %40'ını kaybetti. Bizler de öğrencilerimizle Marmaris Milli Parkı'nda yaşayan canlıların durumunu merak ettik. Acaba bölgeyi terk mi ettiler, ne durumdalar, onlar için neler yapabiliriz sorularının cevabını bulmak için bu projeyi başlattık. Karakulak ve diğer etçillerimiz doğal yaşam süreçlerinde bile zorlu koşullarda avlanıyorlar, ürüyorlar ve yavru büyütüyorlar. Şimdi doğal alanlarının yarıya yakınını kaybedince daha kötü duruma geldiler. Öğrencilerimizin bu konularda farkındalık yaşaması ve bilinçlenmesi için bu çalışmayı başlattık. “ dedi.

Öğrencilerden Ayşe Çelik, ” Öğretmenimiz bize bu projeden bahsettiğinde çok heyecanlandım. Çünkü biz yangınlara çok üzüldük. Doğa için ve canlılar için bir şeyler yapmak istedik. Onları merak ediyoruz. O yüzden fotokapan kurduk” dedi.

Okul öğrencilerinden Ömer Yiğit ise, “Biz fotokapan kurmadan önce Günnücek Milli Parkı'nda etkinlik yaptık. Oradaki görevli mühendisler bize önce Marmaris Milli Parkı'nı tanıttılar. Bölgede yaşayan canlıları anlattılar. Nasıl fotokapan kurulduğunu gösterdiler. Sonra da tekrar Günnücek'e gittik ve sınıfımız adına fotokapan kurduk. Ben sürekli acaba neler çekti diye çok düşündüm. Öğretmenimiz kayıtları gösterince çok mutlu olduk. Domuzlar ve kuşları gördük. Onlar yuvalarından gitmemişler“ dedi.