İhlas Haber Ajansı

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Marmaris'te öğrenciler karnelerini aldı

2022-2023 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte 15 bin 749 öğrenci Marmaris’te karnelerini alarak uzun bir yaz tatiline çıktı.

2022-2023 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte 15 bin 749 öğrenci Marmaris'te karnelerini alarak uzun bir yaz tatiline çıktı.


Marmaris'te ilköğretim okullarını gezerek sınıflara girip karne ve başarı belgelerini veren İlçe milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa, öğrencilere ve ilçede görev yapan Bin 114 öğretmene iyi tatiller dileklerini ileterek emeklerinden dolayı teşekkür etti.


Marmaris'te 80 okulun 15 Bin 749 öğrencisi ve Bin 114 öğretmen yaz tatiline çıktılar.

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