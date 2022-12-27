Marmaris'te öğrencilerden ‘mavi yeşil ‘ etkinliği

Muğla'nın Marmaris ilçesinde son iki yıldır yanan ormanların ardından fidan dikme etkinlikleri hız kesmeden devam ederken ilköğretim öğrencileri de mavi ile yeşili tekrar buluşturmak için seferber oldu.

“ Mavi Yeşil Okullar” projesi dahilinde Marmaris Şehit Ahmet Benler İlkokulu 2. Sınıf öğrencileri kendi hazırladıkları tohum toplarını İçmeler Mahallesi Asparan Mevkii'ne gelerek dikti. Ellerinde ‘Ormansız bir yurt vatan değildir, ağaçlar dünyamızın nefesidir, ağaçsız hayat sevgisiz hayat ve ormanlar bizim evimizdir' yazılı pankartlar ve kartondan şapkalar ile dikim alanına gelen öğrenciler servis araçlarından şarkılar söyleyerek etkinlik alanına geldi.

Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa, Marmaris Şehit Ahmet Benler İlkokulu Müdürü Oktay Yıldırım, Orman İşletme ekipleri, Marmaris Doğa Koruma ve Ağaçlandırma Derneği önderliğinde tohum toplarının nasıl toprağa atılacağı ve fidanların nasıl dikileceği konusunda bilgi verildikten sonra 264 minik öğrenci öğretmenleri ve velileri ile birlikte binlerce ağaç tohumunu serpti, yüzlerce fidanı dikti.

Mavi ile yeşili tekrar buluşturacaklarını belirttikleri etkinlikte bin adet keçiboynuzu tohumu, bin adet meşe palamudu tohumu, bin adet karaçam tohumu, ile bin adet meyve ağacı tohumu, 200 adet kestane ağacı tohumu doğaya saçılırken, 50 adet kızılçam fidanı doğa ile buluşturulduğu etkinliklerin devam edeceği belirtildi.