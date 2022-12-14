Marmaris'te öğrencilere "İyi ki varsın ağaç" eğitimi verildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınlarından sonra yok olan ormanları yeniden yeşertmek için kurulan Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği üyeleri anaokulu öğrencilerine ağaçların yararlarını anlatan çizgi filmler izletip şarkılar söyledi, hediye ettikleri meşe palamudu tohumunun nasıl dikileceğini de gösterdi.

Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği üyeleri Marmaris Esnaf Odası Düriye Vasfiye Göncü Anaokulunda 3 - 6 yaş arası çocuklara doğa sevgisi ve ağaçlar konu ‘' iyi ki varsın ağaç ‘' eğitimleri verdiler. 4 farklı sınıfın 90 öğrencisine tül keselerde çimlenmiş meşe palamudu tohumu hediye ederek o palamut tohumunu nasıl fidana dönüşeceğini anlattılar.

Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Ali Demirtaş ‘' Bugün burada çocuklara meşe ağacı palamudunu anlattım. Bunun yanı sıra görsel desteklerle ağaçların ne kadar önemli olduğunu ağaçların yaşama ne kadar değer kattığını, hayvanlara yuva olduğunu hayvanlara ve insanlara gıda sağladığını anlatıyoruz. Yangından sonra yaptığımız çalışmalarla birlikte dağıttığımız Meşe palamutlarının tohumlarını çocuklar evde aileleriyle yetiştirip önümüzdeki yıllarda hep birlikte gidip yanan yerlere Fidan olarak dikilmesini sağlayacağız'' diye konuştu.

Derneğin Gönüllü Eğitmeni Özge Göçer "Burada 3 ile 6 yaş arasındaki çocuklara ağaçlar neden bizim için önemli konusu ile ilgili küçük bir etkinlik gerçekleştirdik. Çocuklarla çok keyifli eğlenceli şarkılı video gösterimli bir eğitim yaptık. Çocuklar zaten bu konularda çok duyarlı bütün sorduğum sorulara çok keyiflice güzelce yanıt verdiler. Umarım onlara da daha yeşil bir Marmaris ve dünya bırakmayı biz büyükler olarak başarabiliriz'' dedi.

Marmaris Esnaf Odası Düriye Vasfiye Göncü Anaokulu Psikoloğu Nazlı Terzioğlu ‘' 3 ve 6 yaş grubuna verilen bu eğitimde amacımız küçük yaştan itibaren çocukları bilinçlendirmek. Daha yeşil bir Marmaris daha yeşil bir dünya için onların da katkıları olsun ve bu bilinçli büyüsünler istiyoruz o yüzden Marmaris ağaçlandırma ve doğa koruma derneğinin katkılarıyla bugün sınıf rehberlik dersleri yaptık çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çocuklarda farkındalık ve bilinç oluşturmak için buradayız umarım bundan sonra daha güzel bir hayat için bu tohumları fidana fidanları da ağaca dönüştürerek Ormanlar oluşturabiliriz ‘' şeklinde konuştu.