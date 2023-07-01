Marmaris'te 'Oku-Bırak Projesi' başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 'Oku-Bırak Projesi' başlatılırken, proje ilçe geneline yayılmaya çalışılıyor.

Bozburun Mahallesi'nde vatandaşların okuyup beğenerek başkalarının da okunması için rafa koyduğu 'Oku-Bırak Projesi' başlatıldı. İlçede Salih Yiğit tarafından başlatılan projeye, ilk olarak Narmela Bayamlioğlu'nun işletmeciliğini yaptığı kafeden destek geldi. Vatandaşlar okuyup beğendiği ve başkalarının da okunması tavsiye ettiği bir kitabi isim ve soy isimlerini yazarak kafedeki proje rafına bırakıyor. Kitap okumak isteyen vatandaşlar da buradan beğendiği bir kitabı alabiliyor. Bozburun'da yaşayan yazarlar Sühendan Mengüç ve Salih Yiğit'in de kitaplarının de yer aldığı proje rafındaki kitaplar her geçen gün artıyor. İlerleyen zamanlarda proje dahilinde kitap rafından aldığı kitabı okuyarak özetini verebilen 18 yaş altı gençlere ödüller verileceği belirtilirken, başlatılan projesinin yayılması için sosyal medyada paylaşımlar sürdürülüyor.

Öte yandan, projeye destek vermek isteyen vatandaşların 0539 399 15 33 numaralı telefondan Salih Yiğit'e ulaşabilecekleri ya da PTT Bozburun-Marmaris Şubesi'ne kitap göndererek projeye katkı sunabilecekleri kaydedildi.