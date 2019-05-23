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Marmaris'te ‘Okul Dışarda Günü' etkinliği düzenlendi

Marmaris’te ‘Okul Dışarda Günü’ etkinliği düzenlendi.

Marmaris'te ‘Okul Dışarda Günü' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler, öğretmenler ve veliler geleneksel oyunlar oynadı.


Marmaris'te ‘Okul Dışarda Günü' etkinliği düzenlendi. Marmaris Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe, ilçede bulunan Ayşe Yücel Anaokulu ve Necmiye Gençalioğlu Anakolu öğrencileri, öğretmenleri ve veliler katıldı. Burunucu Macera Parkı'nda gerçekleşen etkinlikte öğrenciler geleneksel oyunlarımız oynandı. Öğrenci, öğretmen ve velilerin birlikte oynadığı mendil kapmaca oyununda renkli görüntüler oluştu. Dünyada kabul gören ‘Okul Dışarda Günü' ile açık havada oynamayı ve öğrenmeyi özendirmek hedefleniyor.

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