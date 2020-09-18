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Marmaris'te okullar eğitime hazır

Marmaris Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 21 Eylül’de başlayacağını duyurduğu yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçedeki okullarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Marmaris Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 21 Eylül'de başlayacağını duyurduğu yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçedeki okullarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.


Marmaris Belediyesi tarafından pandemi ve normalleşme süreçlerinde düzenli olarak dezenfekte edilen okullar, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı öncesinde de detaylı olarak temizlendi. Marmaris Belediyesi temizlik işleri ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında 20 okulun sınıf, tuvalet, kantin, kütüphane ve bahçe gibi ortak kullanım alanları kimyasal madde içermeyen temizleyici ürünler ile pazartesi gününe hazır hale getirildi. Gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarından son derece memnun olduklarını ifade eden okul yöneticileri, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a teşekkür etti.


Gerekli hijyenik ortamı sağlamak amacıyla okulları dezenfekte ettiklerini ifade eden Başkan Mehmet Oktay, “Pazartesi günü yapılacak ders başı öncesinde ilçemiz sınırları içerisindeki okullarda hummalı bir temizlik çalışması gerçekleştirdik. Okulların toplu kullanım alanlarını kimyasal içermeyen bir temizleyici ile dip bucak temizledik. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimlerini daha sağlıklı bir ortamda sürdürebilmesi için tüm imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

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