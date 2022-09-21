Marmaris'te orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisi ile bir anda büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın şiddeti ile yangın bir anda büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.