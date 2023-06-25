Marmaris'te orman yangınında bulunan ceset Belçika vatandaşı çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınında bulunan erkek cesedinin 32 yaşında Belçika vatandaşı Khiari Mohammed'e ait olduğunu belirtildi. Cesedin kimlik tespiti için ailesine ulaşılıp DNA testi yapılacağı belirtildi.

Marmaris'e bağlı Sarıana Mahallesi'nin üst tarafındaki 23 Haziran'da kızılçam ormanlarında yangın çıktı. 5 hektar ormanlık alanın yanması ile sonuçlanan ormanlık alan yangınında erkek cesedi bulundu. Orman yangını ve bulunan ceset ile ilgili iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri ilçedeki tüm kamera görüntüleri ile otel ve uçak kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde bulunan cansız bedenin 32 yaşındaki Belçika vatandaşı Khiari Mohammed olduğu belirlendi. Tamamen yanmış halde bulunan cesedin boğazındaki cismin kemer değil, çantasının sapı olduğu tespit edildi.

Khiari Mohammed'in bir süre önce tatil için uçakla Marmaris'e gelerek bir otelde kaldığı ve olaydan bir gün önce rahatsızlanarak hastaneye gittiği ortaya çıktı. Mohammed'in olay günü yanan alanda neden bulunduğu, çıkan yangınla ilgisi olup olmadığı ve kesin ölüm sebebi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Mohammed'in ailesinden DNA örneği alınıp kesin tespit yapılabilmesi için Belçika Konsolosluğu ile irtibata geçildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.