İhlas Haber Ajansı

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Marmaris'te orman yangınlarına yapılan müdahale helikopterden görüntülendi

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarına havadan yapılan müdahale helikopterden görüntülendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarına havadan yapılan müdahale helikopterden görüntülendi. Ekipler yangın noktalarına bir seferde 2 buçuk ton suyla havadan müdahale etti.


Marmaris'teki orman yangınlarının altıncı gününde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kiralanan helikopterler yangınlara müdahale etti. Kavaklıdere bölgesindeki orman yangınlarında 5 helikopter kullanıldı. Bakanlığa bağlı yönetim helikopterinin koordinesinde yanan bölgeler tespit edildi. Havuzlardan helikopterin su haznesine 2 buçuk ton su alındı. Yangının sürdüğü bölgeye ve çevresine hazneden dökülen suyla müdahale edildi. Yangınlar ilerlemesi durdurulduktan sonra söndürme çalışması yapıldı.


Çalışmalar 2 saat 10 dakika sürdü. Yangın helikopterinin söndürme çalışmaları helikopterden görüntülendi. Marmaris'teki yangınlara gün boyu havadan ve karadan müdahaleler sürecek.

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