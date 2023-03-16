Marmaris'te oteller hazırlıklarını yaparak misafirlerini beklemeye başladı

Türkiye'nin en gözde turizm kentlerinden olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde oteller hazırlıklarını yaparak misafirlerini beklemeye başladı.

Marmaris'e sezonun ilk turist kafilesi yarın gelecek. Marmaris'teki oteller ise hazırlıklarını büyük ölçüde tamamlayıp, misafirlerini beklemeye başladı.

Deprem bölgesinden Marmaris'e gelen depremzedelere kapılara açan otellerden birinin Genel Müdürü Cihan Baykara, yaşanan deprem felaketinde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek sonraki süreçle alakalı yaraları hızlı bir şekilde sarma temennisinde bulundu.

Baykara, "Biz 5 Şubat'ı 6 Şubat'a bağlayan gece deprem olduğunda olana kadar olan süreçte hem gerek bizim bölgemiz Marmaris ve Dalaman bölgesi hem de gerekse diğer turistik destinasyonlarda 2023 yaz rezervasyonları alakalı hiçbir sıkıntımız yoktu. Aslında geçen yıl da buna benzer bir durum vardı, ta ki Rusya Ukrayna savaşı başlattığı süreye kadar. Orada savaştan sonraki kısımda tabii ki ufak tefek sıkıntılar oldu. Kaldı ki Temmuz'un başı itibariyle tekrar Rusya'dan havayolu şirketleri uçuşlarını başlattı ve misafir almaya başladık. Ondan sonra yani Temmuz'un ilk haftası itibariyle bayram dönemine denk gelmişti yanlış hatırlamıyorsam 9 Temmuz sene sonuna kadar iyi bir sezon geçirmiştik. Bu sene deprem olan sürece kadar da geçen yıla göre hatta 2019 sezonundan çok daha iyi rezervasyon almıştık. Ama tabii depremin olmasıyla beraber çok kabul edilebilir bir şekilde ciddi şekilde tüm destinasyonlarda bir rezervasyon düşüşü oldu. Ama son on beş, yirmi günlük süreçte yavaş yavaş toparlanma başladı" dedi.

"Yarın ilk turist kafilesi geliyor"

Baykara, "Ben iyi bir sezon yani 2019'a yakın gelerek gelen misafir sayısında gerekse, Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy Bey'in açıklamış olduğu hem turizm geliri hem de gelen misafir sayısı rakamlarını 2023 te gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Marmaris'teki Nevruz süreciyle alakalı İranlı misafirlerimizin yarın bölgeye geliyor olmasından dolayı bizim her iki tesisimizde de hazırız" dedi.

‘Üzerimize düşen görevi yaptık"

Cihan Baykara deprem sürecinde kapalı olan otellerini depremzede vatandaşlar için en hızlı şekilde açtıklarını belirterek, "Depremzede misafirlerimiz için hemen 24 saat içerisinde otellerimizi hazırladık ve onları aldık. Bu bizim ekstra yaptığımız bir şey net değil benim şahsi görüşüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ve işletme olarak bizim bir görevimiz de bunu en iyi şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Biz ve diğer otelci arkadaşlarımız da beraber bu zor günlerde onlara elimizden geldiğince yardımda bulunduk. Dolayısıyla otellerimizi de yani misafir girişine de bir şekilde hazırladık daha hızlı bir süreç oldu bizim için ama hazırız. Herhangi etkileyen bir durum olmadı bu durumla alakalı" şeklinde konuştu.

"Deprem yaralarını sarmak için daha çok çalışacağız"

İçmeler Mahallesi'nde beş yıldızlı bir otelin sahibi Turgut Torunoğulları, "Otellerin çoğu tadilatlarını bitirdi, ayın 18'inde misafirlerimizi bekliyoruz. Dolayısıyla de ilk müşterilerimiz de İngilizler. arkasından İranlı müşterilerimiz geliyor. Rezervasyonlar gün geçtikçe artarak devam ediyor. Biliyorsunuz çok acı günler yaşadık. Depremden dolayı ufak sıkıntılarımız oldu tabi ki rezervasyonlar da düşüş oldu ama son zamanlarda tekrar eski günlerine büründü, toparlandı. Üzgünüz, depremden dolayı hepimiz kararlıyız ama hayat devam ediyor. Biz de bu devam eden hayatın içerisinde tekrardan canlanma için, tekrardan ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak için zannediyorum bütün otelci arkadaşlarımız bu sene daha çok çalışacaklar" diyerek turizmcilere iyi sezon dileklerini iletti.

12 ay açık beş yıldızlı otelin yöneticisi Nurşen Kızıl, "Yıl boyu açık olduğumuz için bakım onarım çalışmalarımızı da misafirlerimizi etkilemeden belirli süreçlere bölerek yapıyoruz, Deprem dolayısı ile tabii ki bir ara durgunluk hissettik hala otelimizde konaklayan depremzede vatandaşlarımızı var ancak bizler otelciler olarak hazırız ve 2023 sezonu için misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.

‘Bacasız sanayiye destek bekliyoruz'

19 odalı bir butik otel işletmecisi Ayşe Aras depremzedelere otelinin kapısını açtığını ve hala konaklamaya devam edenler olduğunu belirterek, "Bu sene sezon hazırlığımız büyük bir ihtimalle çok geç olacak. Halen işletmemizde Hatay ve Antep'ten gelen misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz.1 Nisan'dan itibaren de bizim girişlerimiz başlayacak temizlik bakım onarım tadilat ne yazık ki bunların hiçbirisini gerçekleştiremedik. Sezonun iyi geçmesi beklentisi içinde olmakla beraber her sene biliyorsunuz sezon patlayacak çok iyi geçecek diye beklentilerimiz oluyor" diyerek Türkiye sevdalısı turistlerin yine tatil için ülkemizi tercih edeceklerini belirtti.

"Yetkililer söylentilere açıklama yapmalı"

Ayşe Aras, "Bizi sıkan bazı konular var bunlardan en başta birinci sırada giderlerin maliyetlerin çok yüksek olması. Personel giderlerinin yükselmesi biz işletmeciler olarak kiraların da baz alınarak personelimizi desteklememize rağmen yeterli gelmemesi biraz üzücü olabiliyor. Lakin mevcut hükümetimizin deprem bölgesini unutmadan bizlerin üretici olduğunu hatırlaması turizmin bacasız bir sanayi olduğunu hatırlaması ve bizleri desteklemesi gerektiğine inanıyorum. Bizler kazanacağız ki zarar gören yerlerin onarımlarına katkıda bulunalım. Birde şöyle bir endişemiz var ülkemizde salgın hastalıklar sorularını alıyoruz. Fısıltı gazetesinin kötü tarafı da bu bunlarla ilgili de gerekli açıklamaların yapılması yine ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum" dedi.