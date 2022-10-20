Marmaris'te palmiyeler bakıma alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesi genelindeki palmiye ağaçlarının dönemsel budamaları için çalışma başlatıldı.

Marmaris'in sembolü haline gelen Atatürk Caddesi boyunca uzanan palmiye ağaçlarına Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından bakım yapılıyor. Basralı çam ağaçlarının yangınlardan zarar görmesi nedeniyle besinleri azalan arıların palmiye tohumlarından beslenmesi için bu yıl Ekim ayına ertelenen çalışma Atatürk Caddesi'nden başladı.

Yaya ve araç trafiğinin aksamaması için gece saat 04.00'ta başlayan çalışma öncesi araçlarını palmiye ağaçlarının altına park etmiş araç sahipleri, çalışmayla ilgili uyarılarak, araçlarını bulundukları noktalardan kaldırmaları istendi.

Atatürk Caddesi üzerinde yer alan palmiye budamalarının tamamlanmasının ardından ekipler Hasan Işık Caddesi'ne geçecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer palmiyelerin kuruyan yaprakların düşmesiyle oluşturduğu tehlikenin dışında görüntü kirliliğine de neden olduğunu belirterek yıllık bakımlarının aksatılmadan yapıldığını kaydetti. Çalışmanın ilerleyen günlerde Marmaris'in tüm bölgelerinde, program dahilinde yapılacağı belirtildi.