Marmaris'te palmiyeler toprakla buluştu

Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Atatürk Caddesi'nde yürütülen üst yapı yenileme çalışmalarında peyzaj aşamasına geçildi. Ana arter üzerine toplam 14 palmiye ağacı dikildi.

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri üst yapıları Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yenilenen bölgelerde peyzaj çalışması yürütüyor. İçmeler Atatürk Caddesi'nde peyzaj çalışmasına başlayan ekipler orta refüje 14 palmiye ağacı dikti. Bir kısmı yine aynı bölgeden sökülen ağaçlar, bakımları da yapıldıktan sonra ana arter üzerinde tekrar toprakla buluştu. Çalışmanın bir sonraki aşamasında orta refüj renkli çalılarla süslenirken, su tasarrufu için otomatik sulama sistemi de yapılacak. Çalışmalarda Atatürk Caddesi'nin, Cumhuriyet Caddesi'ne kadar olan bölümüne 10 palmiye ağacı daha dikilecek.