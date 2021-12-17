Marmaris'te palmiyeler Ulusal Egemenlik Caddesi'ni süsleyecek

Belediye son olarak palmiyeleri Ulusal Egemenlik Caddesi orta refüjlerine dikti. Palmiyeler caddeyi yepyeni bir görünüme kavuşturdu.

Marmaris Belediyesi, tek bir ağaca bile zarar vermeme kararlığıyla ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yol yapım, üst yapı veya bakım onarım çalışması yapılan yerlerde bulunan ağaçlar da kesilmek yerine başka noktalara naklediliyor. Geçtiğimiz aylarda yol yapım çalışmalarının yanı sıra birbirlerine çok yakın olduğundan veya elektrik tellerine değdiği için bulundukları yerden sökülen palmiyeler belediyenin serasına dikilmişti.

Daha sonra yapılan peyzaj projelerine göre ilçenin değişik noktalarında kullanılan palmiyeler son olarak Ulusal Egemenlik Caddesi'nde dikilmeye başlandı. Caddenin orta refüjündeki peyzaj çalışması kapsamında iş makineleri yardımıyla seradan sökülen palmiyeler caddeye getirildi. Yine iş makineleri yardımıyla açılan yerlere dikilen palmiyelerin dikilmeden önce budaması ve bakımı yapıldı. Park ve Bahçeler Müdürü Gizem Sevimli alana 29 adet palmiye dikileceğini söyledi.

Marmaris Belediyesi olarak ilçenin ağaçlandırılmasına büyük önem verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Yeşil ile mavinin buluştuğu dünyanın incisi Marmaris'te hedefimiz yeşil alan oranını daha da yukarı çıkarmak. Aynı zamanda tek bir ağaca zarar vermeden yol, üst yapı, bakım onarım gibi çalışmaları yürütmek. Bu nedenle bu tarz çalışmaları yaptığımız yerlerde ağaç varsa onu kesmiyor, başka yerlere dikilmek üzere naklediyoruz. Bu çalışmamızda da nakli gerçekleşen 29 palmiye ağacını Ulusal Egemenlik Caddesi'ne dikiyoruz” dedi.